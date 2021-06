Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Le coup de gueule de Zidane n'a pas été digéré en interne !

Publié le 1 juin 2021 à 9h30 par La rédaction

Zinédine Zidane a tenu à dévoiler les raisons de son départ du Real Madrid. Une réaction que la direction madrilène n'aurait clairement pas appréciée.

« Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne me donne plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme. (…) Mais ici, on a oublié une chose très importante, on a oublié tout ce que j’ai construit. Je suis un gagnant né et j’étais ici pour gagner des trophées, mais au-delà de ça, il y a les humains, les émotions, la vie et j’ai la sensation que ces choses n’ont pas été valorisées. » Dans une lettre publiée par AS , Zinédine Zidane est revenu sur les raisons de son départ du Real Madrid. Le technicien français a donné sa version des faits, visiblement lassé des critiques à son égard tout au long de la saison. Mais cela n’a pas l’air d’avoir plu du tout au sein de la direction des Merengue .

Une réaction peu appréciée, mais pas de réponse attendue