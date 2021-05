Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les nouvelles confidences de Deschamps sur Karim Benzema !

Publié le 31 mai 2021 à 16h00 par T.M.

Depuis près de deux semaines maintenant, tout le monde ne parle que du retour de Karim Benzema en équipe de France. Un choix fort de Didier Deschamps sur lequel il est encore une fois revenu.

C’est donc avec un incroyable trio offensif composé de Mbappé, Benzema et Griezmann que l’équipe de France va se présenter à l’Euro. Alors que cela était encore inconcevable il y a quelques semaines, cela est désormais bien le cas, l’attaquant du Real Madrid est de retour en sélection. Mis de côté par Didier Deschamps pendant plus de 5 ans, Benzema a retrouvé Clairefontaine. Pour en arriver là, les deux hommes ont longuement discuté et ont mis les choses à plat.

« L'étape la plus importante : que l'on se voit et que l'on discute »