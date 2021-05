Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les nouvelles confidences de Deschamps sur Karim Benzema !

Publié le 25 mai 2021 à 22h00 par T.M.

Il y a une semaine maintenant, le retour de Karim Benzema en équipe de France a eu l’effet d’une bombe. Un choix fort de la part de Didier Deschamps, qui est de nouveau revenu sur sa décision.

Cela fait désormais plus de 5 ans que Karim Benzema n’a plus reporté le maillot de l’équipe de France. Une longue période qui va prendre fin prochainement pour l’attaquant du Real Madrid. En effet, au moment de donner sa liste pour l’Euro, Didier Deschamps a officialisé le grand retour de Benzema en sélection. Longtemps en froid, les deux hommes se sont expliqués. Une discussion qui a donc porté ses fruits pour KB9 qui pourra ainsi disputé le championnat d’Europe avec l’équipe de France.

« Ça s’est très bien fait, très discrètement »