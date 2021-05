Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les grosses confidences de Benzema sur son absence en Équipe de France !

Publié le 25 mai 2021 à 15h00 par Th.B.

Écarté des listes de Didier Deschamps depuis 2015 jusqu’à la dernière, Karim Benzema devait se contenter des matchs avec son club, le Real Madrid. Le Français s’est ouvert sur cette période sur la touche en sélection.

Pendant plus de cinq ans et demi, Karim Benzema a été écarté de l’Équipe de France sous décision de la Fédération française de football et du sélectionneur Didier Deschamps. À l’approche de l’Euro, la décision de rappeler l’attaquant du Real Madrid a été prise par Deschamps suite à une grosse discussion avec Benzema comme il l’a lui-même fait savoir dans la foulée de l’annonce de la liste des 26 joueurs qui défendront les couleurs de la France à l’Euro cet été. Interrogé sur sa longue traversée, Karim Benzema a souligné la difficulté de cet épisode tout en assurant ne jamais avoir lâché l’affaire.

« Je me considérais toujours comme un Bleu »