Real Madrid : Mbappé, Euro... Benzema annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 22 mai 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema en équipe de France afin de disputer l'Euro cet été, l'attaquant du Real Madrid ne cache pas sa joie de revenir en Bleus et notamment d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

C'est une énorme sensation. Après quasiment six ans d'absence, Karim Benzema a été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps afin de disputer l'Euro. La dernière apparition en Bleus de l'attaquant du Real Madrid remonte au 8 octobre 2015 et une large victoire contre l'Arménie (4-0) durant laquelle il avait inscrit un doublé. Le retour de Karim Benzema est donc un énorme évènement que Didier Deschamps a justifié. « Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui », assurait le sélectionneur au micro de TF1 . De son côté, Karim Benzema semble sur-motivé avant de disputer sa première compétition internationale depuis la Coupe du monde 2014.

Benzema «plus qu’heureux» de retrouver les Bleus...

En effet, à l'occasion d'une interview à Onze Mondial , Karim Benzema a affiché sa joie pour son grand retour en équipe de France : « A quel point je suis heureux de retrouver les Bleus ? C’est plus qu’être heureux. C’est une fierté, ça fait un moment que j’attends ça. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais baissé les bras, jamais lâché. Au final, c’est une récompense. Voilà, super content, je suis pressé d’être là-bas, de m’entraîner, de commencer les matchs. C’est une équipe avec de tels talents, de tels joueurs, que j’ai envie moi aussi de jouer dans cette équipe ». L'attaquant du Real Madrid devrait bien évidement être titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque des Bleus où il formera un duo très attendu avec Kylian Mbappé.

