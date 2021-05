Foot - Real Madrid

PSG/Real Madrid : Kylian Mbappé s'enflamme pour le grand retour de Benzema !

Publié le 20 mai 2021 à 10h00 par A.D.

A la surprise générale, Didier Deschamps a décidé de rappelé Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro. Après le sacre du PSG en Coupe de France, Kylian Mbappé a fait part de son immense joie de pouvoir défendre les couleurs des Bleus aux côtés de la star du Real Madrid.

Plus de cinq ans et demi après sa dernière sélection en Bleu (8 octobre 2015 contre l'Arménie), Karim Benzema va retrouver l'équipe de France. Ce mardi, Didier Deschamps a décidé de rappeler le buteur du Real Madrid pour disputer l'Euro cet été. Un choix qui a ravi bon nombre de joueurs tricolores, dont Kylian Mbappé, Steve Mandanda, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez. Alors que le PSG a remporté la Coupe de France ce mercredi soir, Kylian Mbappé en a rajouté une couche, affichant clairement son excitation à l'idée de jouer avec Karim Benzema sous le maillot bleu.

«J'ai toujours dit que je voulais jouer avec les plus grands joueurs»