Real Madrid : Deschamps en dit plus sur le retour de Benzema chez les Bleus !

Publié le 18 mai 2021 à 21h30 par A.C. mis à jour le 18 mai 2021 à 21h36

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, s’est exprimé au sujet du grand retour de Karim Benzema en équipe de France.

Voilà plus de cinq ans que l’on attendait ça. Lors de l’annonce du groupe sélectionné pour disputer l’Euro cet été, Didier Deschamps a annoncé le grand retour de Karim Benzema. Ce sujet a été le serpent de mer de l’équipe de France ces dernières années, surtout parce que l’attaquant du Real Madrid réalisait d’excellentes choses en club. Finalement, Deschamps a décidé de mettre de côté les différends qui l’opposaient à Benzema, lui ouvrant à nouveau les portes de la sélection.

« Il y a eu une étape importante avec Karim, c’est que l’on puisse se voir et discuter tous les deux »