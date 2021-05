Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps justifie le grand retour de Karim Benzema !

Publié le 18 mai 2021 à 20h45 par T.M.

C’est officiel, Karim Benzema fait son grand retour en équipe de France. Un choix justifié par Didier Deschamps.

Ce mardi, avant l’annonce des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro, le bruit annonçait le grand retour de Karim Benzema. Cela faisait maintenant 6 ans que le joueur du Real Madrid était laissé sur le côté par le sélectionneur. Et c’est désormais acté, Benzema sera bien de la partie avec l’équipe de France pour disputer le prochain Euro. Forcément, ce choix de Didier Deschamps fait énormément réagir et sur TF1 , il s’est justifié.

« Il y a eu des étapes importantes »