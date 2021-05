Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le retour de Benzema déjà très attendu dans le vestiaire des Bleus !

Publié le 18 mai 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que les différentes informations indiquent ce mardi que Karim Benzema pourrait faire son grand retour en équipe de France lors du prochain Euro, cela susciterait une certaine excitation au sein du groupe de Didier Deschamps.

Karim Benzema va-t-il faire son grand retour en Equipe de France ? C’est la question que tous les fans de football en France et même ailleurs dans le monde se posent actuellement. Depuis quelques heures, les bruits selon lesquels l’attaquant du Real Madrid sera appelé par Didier Deschamps pour l’Euro qui arrive se font de plus en plus en nombreux.

Un retour très attendu