Real Madrid : Les vérités de Le Graët sur le retour de Karim Benzema !

Publié le 18 mai 2021 à 21h10 par T.M.

Didier Deschamps l’a annoncé ce mardi soir, Karim Benzema va faire son grand retour en équipe de France. Une décision évoquée par Noël Le Graët, président de la FFF.

Après 6 ans d’attente, Karim Benzema va faire son grand retour avec l’équipe de France. Etincelant sous le maillot du Real Madrid, l’international tricolore a été rappelé par Didier Deschamps pour disputer le prochain Euro. Ce mardi, le sélectionneur français a d’ailleurs justifié son choix avec Benzema, expliquant notamment : « Pourquoi maintenant ? Je n’ai pas la capacité de revenir en arrière et changer quoi que soit. Le plus important c’est aujourd’hui et demain. Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante ».

« Je suis très content que ces deux hommes se réconcilient »