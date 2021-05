Foot - Real Madrid

PSG/Real Madrid : C’est enfin l’heure pour le duo Benzema-Mbappé ?

Publié le 18 mai 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 18 mai 2021 à 14h33

La nouvelle fait l’effet d’une bombe depuis maintenant quelques heures : Karim Benzema devrait réintégrer l’équipe de France à l’occasion de l’Euro 2021. Un choix fort et inattendu de la part de Didier Deschamps, qui devrait donc très certainement aligner le buteur du Real Madrid aux côtés de Kylian Mbappé durant la compétition.

Ecarté de l’équipe de France par Didier Deschamps depuis le 8 octobre 2015 avec à l’origine la fameuse polémique du chantage à la sextape avec Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’a plus jamais retrouvé les Bleus depuis cette date. Pourtant, le buteur français a empilé les trophées ces six dernières années au Real Madrid, mais le divorce avec Didier Deschamps semblait irrévocable… jusqu’à ce mardi. Le Parisien a en effet clairement indiqué que Benzema devrait faire partie de la liste des 26 joueurs de l’équipe de France sélectionnés pour disputer l’Euro 2021, une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe chez l’ensemble des observateurs. Et certains peuvent désormais à se prendre à rêver d’un duo composé de Karim Benzema et de son compatriote tricolore du PSG, Kylian Mbappé.

Mbappé avait refusé de prendre position…

En pleine montée en puissance depuis maintenant 4 ans et désormais considéré comme une référence mondiale, Kylian Mbappé pourrait donc composer la ligne d’attaque des Bleus aux côtés de Benzema et avec Antoine Griezmann en soutien. D’ailleurs, interrogé par le passé dans les colonnes de Marca sur le malaise entre Didier Deschamps et le buteur du Real Madrid, le joueur du PSG avait préféré garder de la distance : « Benzema, nous le voyons comme un grand joueur. Mais vous savez, on ne sait pas très bien ce qu’il se passe, je ne sais même pas très bien ce qu’il s’est passé et je ne peux pas trop parler de ce sujet. Nous avons une certaine distance sur ce sujet et cette question concerne Karim lui-même et le sélectionneur. Ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il s’agit d’un très grand joueur », confiait Mbappé en décembre 2017. Désormais, il devrait donc avoir l’occasion de briller avec Karim Benzema cet été à l’Euro… pour le début d’une longue collaboration pouvant se poursuivre en Espagne ?

Un duo en bleu… avant le Real Madrid ?

En effet, alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse très claire quant à ses intentions en vue du prochain mercato estival. Le Real Madrid, qui lui fait la cour depuis des années, est bien évidemment au taquet pour le récupérer, et Zinedine Zidane aurait d’ailleurs multiplié les prises de contact avec le clan Mbappé ces derniers mois pour l’inciter à ne pas prolonger son contrat au PSG. En clair, Kylian Mbappé et Karim Benzema devraient apprendre à se connaître cet été sous le maillot de l’équipe de France à l’occasion de l’Euro, mais cette association pour le moins alléchante sur le papier pourrait ensuite se poursuivre dans le cadre d’un travail quotidien au Real Madrid.