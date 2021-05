Foot - Real Madrid

Real Madrid : Mbappé, Mandanda… Les Bleus s’enflamment pour le retour de Benzema !

Publié le 18 mai 2021 à 22h00 par T.M.

A l’occasion du prochain Euro, on va donc revoir Karim Benzema sous le maillot de l’équipe de France. De quoi réjouir les autres internationaux français.

Il aura donc fallu attendre 6 ans pour assister au tour de Karim Benzema en équipe de France. Ce mardi, Didier Deschamps a donné sa liste de 26 joueurs pour le prochain Euro et la grande surprise a donc été le retour de l’attaquant du Real Madrid. Le sélectionneur français l’a révélé, les deux hommes ont mis les choses à plat et cela a donc permis à Benzema de retrouver les joies de l’équipe de France. Et KB9 n’est pas le seul à être heureux puisque d’autres internationaux français ont fait part de leur joie.

« Je suis vraiment très content de ce retour »