Real Madrid : Olivier Giroud opposé au retour de Karim Benzema ? La réponse !

Publié le 18 mai 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que Karim Benzema a fait son grand retour en Equipe de France ce mardi, Olivier Giroud ne se serait pas le moins du monde opposé au come-back du joueur du Real Madrid en Bleus.

Plus de cinq ans après, Karim Benzema est officiellement de retour en Equipe de France. Didier Deschamps l’a en effet convoqué ce mardi dans son groupe de 26 joueurs pour l’Euro qui débutera en juin prochain et met ainsi fin à tous les débats qui avaient lieu à chaque groupes convoqués par le sélectionneur des Bleus, beaucoup d’observateurs fustigeant constamment le choix du Champion du monde 2018 de se passer de lui. Le temps a donc fait son effet, et celui qui portera le numéro 19 lors de la compétition européenne sera maintenant en concurrence avec Olivier Giroud pour occuper la pointe de l’attaque de l'Equipe de France.

Olivier Giroud a donné sa bénédiction pour le retour de Karim Benzema !

Évidemment, Karim Benzema part dans la peau d’un titulaire face à l’attaquant de Chelsea avec lequel il ne s’est pas toujours montré tendre. En effet, le joueur du Real Madrid avait été l’auteur d’une comparaison peu flatteuse entre eux, se comparant à une Formule 1 face à un Olivier Giroud qui ne serait qu’un kart. Cependant, ces petites frictions semblent désormais appartenir au passé. Effectivement, à en croire les informations de Saber Desfarges, Olivier Giroud ne se serait absolument pas opposé au retour de Karim Benzema, bien au contraire même ! Bref, tout indique que les polémiques au sujet du buteur de 33 ans appartiennent pour de bon au passé. En outre, le journaliste français précise que le choix de Didier Deschamps avec Karim Benzema aurait été guidé par l’harmonie de son groupe, et il serait pleinement convaincu qu’il retrouvera naturellement sa place au sein de son collectif.