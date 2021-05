Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema en rajoute une couche pour son retour chez les Bleus !

Publié le 21 mai 2021 à 22h00 par A.D. mis à jour le 21 mai 2021 à 22h01

Absent pendant plus de cinq ans, Karim Benzema va retrouver l'équipe de France pour disputer l'Euro. Alors que Didier Deschamps a décidé de le rappeler, le buteur du Real Madrid a fait part de son immense joie de faire son retour en Bleu.

Alors qu'on ne l'espérait plus, Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema en Bleu pour l'Euro. Un choix qui comble de joie le buteur du Real Madrid. « Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous… et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu » , s'est enflammé Karim Benzema sur son compte Instagram peu après l'annonce de la liste des 26 joueurs de Didier Deschamps.

«C’est plus qu’être heureux, c'est une fierté, je suis pressé d'être là-bas»