Real Madrid : Karim Benzema sort du silence après le choix de Didier Deschamps !

Publié le 18 mai 2021 à 21h45 par T.M. mis à jour le 18 mai 2021 à 21h46

Cet été, Didier Deschamps sera donc avec l’équipe de France pour l’Euro. De quoi donner le sourire au buteur du Real Madrid.

La grande surprise annoncée tout le long de cette journée de mardi s’est bel et bien confirmée aux alentours de 20h20. En effet, à l’occasion de l’annonce de sa liste des joueurs convoqués pour disputer le prochain Euro, Didier Deschamps a annoncé une nouvelle que tout le monde attendait : le retour de Karim Benzema en équipe de France. Cela faisait depuis 2015 que le buteur du Real Madrid n’avait plus connu les joies de la sélection nationale. Mais les deux hommes se sont expliqués et Benzema va bel et bien retrouver le maillot de l’équipe de France.

« Tellement fier »