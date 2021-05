Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ces grosses précisions sur le retour fracassant de Karim Benzema !

Publié le 18 mai 2021 à 17h45 par H.G. mis à jour le 18 mai 2021 à 17h50

Alors que Karim Benzema pourrait enfin être rappelé par Didier Deschamps ce mardi soir, les raisons du grand retour de l’attaquant du Real Madrid sont maintenant connues.

Karim Benzema n’a plus porté le maillot de l’Equipe de France depuis plus de cinq ans et un match contre l’Arménie remporté 4-0 le 8 octobre 2015. Son absence des listes de Didier Deschamps suscite depuis le débat à chaque fois, beaucoup d’observateurs ne comprenant pas pourquoi le sélectionneur des Bleus se passe des services de l’un des meilleurs numéros 9 au monde. Seulement voilà, ce mardi soir, la donne pourrait bien être différente. En effet, à en croire les différentes informations parues ces dernières heures, Karim Benzema devrait faire partie des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l’Euro.

Karim Benzema portera le numéro 19 !