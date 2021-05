Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane apporte une précision de taille sur le grand retour de Benzema !

Publié le 21 mai 2021 à 14h00 par B.C.

Interrogé en conférence de presse sur le retour de Karim Benzema en équipe de France, Zinedine Zidane n’a pas caché sa joie pour son attaquant, tout en assurant n’avoir joué aucun rôle dans cette affaire.

Karim Benzema sera finalement récompensé de son excellente saison au Real Madrid. Après cinq ans et demi d’absence en sélection nationale, l’attaquant de 33 ans a été appelé par Didier Deschamps pour disputer le prochain Euro. Impliqué dans l’affaire dite la sextape avec Mathieu Valbuena puis dans un cash avec le sélectionneur tricolore, Karim Benzema aura donc l’occasion de porter à nouveau le maillot bleu, et d’évoluer pour la première fois aux côtés de Kylian Mbappé. Alors qu’il a toujours milité pour le grand retour de Karim Benzema en équipe de France, Zinedine Zidane s’est réjoui de cette nouvelle, tout en assurant n’avoir eu aucun rôle dans le rapprochement entre les deux hommes.

« Je n’ai pas joué de rôle dans le retour de Benzema »