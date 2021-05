Foot - Real Madrid

Real Madrid : Un rôle décisif d’Olivier Giroud pour le retour de Benzema ?

Publié le 19 mai 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

En dépit des échanges parfois peu cordiaux dont ils ont fait l’objet ces dernières années, Olivier Giroud et Karim Benzema vont de nouveau collaborer en équipe de France. Et le buteur de Chelsea aurait d’ailleurs validé auprès de Didier Deschamps le grand retour du Madrilène.

« On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui », avait lâché Karim Benzema en mars 2020 dans un live Instagram en parlant d’Olivier Giroud, symbole que les relations entre les deux hommes n’étaient pas des plus apaisées. Et pourtant, alors que Didier Deschamps a annoncé mardi soir le grand retour du buteur français du Real Madrid en sélection nationale, Giroud n’y est clairement pas étranger…

Giroud et les autres cadres ont validé le choix Benzema