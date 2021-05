Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Daniel Riolo sur le retour de Benzema !

Publié le 19 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Didier Deschamps a finalement décidé de rappeler Karim Benzema en équipe de France, Daniel Riolo estime que le retour du buteur du Real Madrid chez les Bleus est justifié.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe mardi matin, et elle a été confirmée dans la soirée par la communication de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2021 : Karim Benzema retrouve les Bleus près de six ans après sa mise à l’écart, et participera au tournoi. La fin d’un long malaise entre le buteur du Real Madrid et le sélectionneur national, mais le retour de Benzema est un acte justifié selon Daniel Riolo qui s’est exprimé à ce sujet sur RMC Sport.

« S’il y a explication, il doit y voir réconciliation »