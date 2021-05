Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le grand retour de Karim Benzema est validé... par Emmanuel Macron !

Publié le 19 mai 2021 à 18h45 par D.M.

Emmanuel Macron a commenté l'actualité de l'équipe de France et notamment le choix de Didier Deschamps de rappeler Karim Benzema pour l'Euro.

Il n’avait plus porté le maillot de l’équipe de France depuis le 8 octobre 2015 et une rencontre face à l’Arménie. Impliqué dans l’affaire la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’avait plus été appelé par Didier Deschamps, malgré des performances majuscules au Real Madrid. Mais ce mardi, le sélectionneur a annoncé le retour de l’attaquant en équipe de France. Benzema fait partie des 26 joueurs convoqués pour disputer l’Euro. Un choix justifié par Deschamps au micro de TF1 : « Pourquoi maintenant ? Je n’ai pas la capacité de revenir en arrière et changer quoi que soit. Le plus important c’est aujourd’hui et demain. Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui. (…) En faisant ce choix-là, c’est pour le bien de l’équipe et que l’équipe est censée être meilleure avec Karim. Mais Giroud est là aussi » .

« Si le retour de Benzema est une chance supplémentaire pour les Bleus ? J'en suis convaincu »