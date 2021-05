Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'énorme aveu de Mandanda sur le retour de Benzema !

Publié le 22 mai 2021 à 0h30 par A.D.

Didier Deschamps en a surpris plus d'un en rappelant Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro. Interrogé sur le grand retour du buteur du Real Madrid, Steve Mandanda a révélé qu'il n'avait pas été surpris.

Depuis le 8 octobre 2015 et la victoire écrasante face à l'Arménie (4-0), Karim Benzema n'avait pas reporté le maillot bleu. A la surprise générale, Didier Deschamps a finalement décidé de rappeler le buteur du Real Madrid pour l'Euro. Un choix qui a fait l'effet d'une bombe. Interrogé sur le sujet ce vendredi, Zinedine Zidane a fait part de son immense joie de revoir Karim Benzema en équipe de France. « Je n’ai pas joué de rôle dans le retour de Benzema en équipe nationale, mais je suis très heureux que Karim soit de retour. C'est ce que je voulais et je suis très heureux pour lui. Il a toujours fait de grandes choses sur le terrain. J'espère que nous profiterons tous de son football et, surtout, je suis très heureux pour lui » , a confié le technicien merengue dans des propos rapportés par AS .

«Je n'ai pas été surpris»