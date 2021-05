Foot - Real Madrid

Real Madrid : Voilà comment Deschamps a validé le retour fracassant de Benzema !

Publié le 19 mai 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

La nouvelle a été officialisée mardi soir par l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro : Karim Benzema fait son grand retour en équipe de France. Un choix très fort de la part du sélectionneur national, qui a soigneusement placé ses pions avant de valider son choix avec le buteur du Real Madrid. Explications.

Après près de six ans de froid, de tabou et de malaise, le mystérieux clash entre Karim Benzema et Didier Deschamps est enfin résolu. En effet, le buteur du Real Madrid fait partie des 26 joueurs de l’équipe de France pour disputer l’Euro en juin prochain, lui qui n’avait plus été convoqué depuis 2015 : « Je n’ai pas la capacité de revenir en arrière et changer quoi que soit. Le plus important c’est aujourd’hui et demain. Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui », a expliqué Deschamps au micro de TF1 pour justifier ce choix très fort avec Karim Benzema. Et le sélectionneur des Bleus a pris le temps de la réflexion ces derniers mois…

Deschamps et Benzema ont brisé la glace en avril

L’Equipe indique qu’en mars dernier, Didier Deschamps et l’ensemble de son staff ont été relativement inquiets de l’état de forme de l’ensemble du secteur offensif de l’équipe de France, après un match nul contre l’Ukraine (1-1) et une victoire peu convaincante au Kazakhstan (2-0) : Griezmann peu épanoui au FC Barcelone, Giroud devenu éternel remplaçant à Chelsea, Anthony Martial de retour de blessure… Autant d’interrogations qui ont donc contraint Deschamps à se tourner vers un retour inattendu de Benzema. Le Parisien a d’ailleurs révélé dans ses colonnes du jour que le sélectionneur national aurait consulté ses différents cadres, dont Olivier Giroud, et tous auraient donné leur aval afin qu’il rappelle le buteur du Real Madrid. Fin avril, Deschamps et Karim Benzema se sont donc rencontrés et ont longtemps discuté pour briser la glace comme l’a confirmé l’entraîneur des Bleus mardi soir.

