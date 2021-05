Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'énorme révélation de Guy Stéphan sur le retour de Karim Benzema !

Publié le 21 mai 2021 à 21h30 par A.D.

Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro. Guy Stephan, l'adjoint du sélectionneur français, a dévoilé les dessous du retour du buteur du Real Madrid chez les Bleus.

Après plus de cinq ans et demi d'absence, Karim Benzema fait son retour en équipe de France. En effet, Didier Deschamps a décidé de rappeler le buteur du Real Madrid pour disputer l'Euro cet été. Une décision qui en a surpris plus d'un et qui est intervenue à la suite d'une rencontre entre Didier Deschamps et Karim Benzema pour mettre les choses à plat. Interrogé par RTL ce vendredi soir, Guy Stephan, sélectionneur adjoint des Bleus , a raconté les coulisses du retour de Karim Benzema.

«On en a beaucoup parlé avec Didier et à un moment...»