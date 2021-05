Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ces énormes révélations sur le choix fracassant de Deschamps avec Benzema !

Publié le 23 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan a dévoilé les coulisses du grand retour de Karim Benzema en équipe de France.

Absent de l'équipe de France depuis le 8 octobre 2015, Karim Benzema va faire son retour cet été pour l'Euro, Didier Deschamps ayant pris tout le monde de court en rappelant l'attaquant du Real Madrid. Un choix justifié par Didier Deschamps au micro de TF1 : « Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui ». Adjoint du sélectionneur de l'équipe de France, Guy Stéphan en dit plus sur les coulisses de cette décision.

«La décision a été prise déjà il y a quelque temps»