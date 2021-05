Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Valbuena sur le choix de Deschamps avec Karim Benzema !

Publié le 20 mai 2021 à 19h30 par La rédaction

Rappelé par Didier Deschamps pour l'Euro, Karim Benzema va faire son grand retour en équipe de France, lui qui était mis à l'écart notamment depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. À cette occasion, l'ancien milieu de terrain de l'OM n'a pas hésité à réagir.

Il sera jugé au début de l'automne prochain, en attendant, Karim Benzema n'est toujours pas sorti d'affaire en ce qui concerne le chantage de la sextape de Mathieu Valbuena. Accusé d'avoir aidé à la diffusion de cette vidéo, l'attaquant du Real Madrid n'est plus apparu sous le maillot de l'équipe de France depuis un peu plus de cinq ans maintenant, soit la date du début de l'affaire. En froid avec son ex-coéquipier, Mathieu Valbuena donc, et son sélectionneur Didier Deschamps, le joueur formé à l'OL a finalement été rappelé par le champion du monde 98 pour participer à l'Euro avec les Bleus . La récompense d'un travail de plusieurs années et de performances sportives absolument fantastiques avec la Casa Blanca . Une décision qui a semblé réjouir la France dans sa grande majorité lors de l'annonce de la liste des 26 mais qui a dû faire moins plaisir à un homme en particulier : Mathieu Valbuena.

« Je n'attends rien de Didier, rien de personne. »