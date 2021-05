Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema dit tout pour son retour chez les Bleus !

Publié le 25 mai 2021 à 12h30 par Th.B. mis à jour le 25 mai 2021 à 12h36

Appelé à la quasi surprise générale le mardi 18 mai pour prendre part au prochain Euro, Karim Benzema s’est confié sur son long échange avec Didier Deschamps et sur les effets de l’annonce du sélectionneur pour le retour de l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus.

Le 8 octobre 2015, date de la derrière apparition de Karim Benzema sous le maillot bleu de la sélection française sera bientôt obsolète. En effet, le mardi 18 mai, Didier Deschamps a scellé le retour du buteur du Real Madrid en Équipe de France. En effet, le sélectionneur a annoncé sa liste de 26 joueurs pour l’Euro qui aura lieu cet été et Karim Benzema fait partie intégrante de cette liste. Dans la foulée de sa sélection qui était diffusée sur TF1, Didier Deschamps justifiait son choix aux journalistes Natalie Ianetta et Marie Portalano en faisant passer le message suivant. « Pourquoi maintenant ? Je n’ai pas la capacité de revenir en arrière et changer quoi que soit. Le plus important c’est aujourd’hui et demain. Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui. (…) En faisant ce choix là, c’est pour le bien de l’équipe et que l’équipe est censée être meilleure avec Karim. Mais Giroud est là aussi ». Il n’en demeure pas moins que cette sélection fut une surprise pour Karim Benzema qui s’est ouvert à L’Équipe dans un entretien publié ce mardi. « Si je m’y attendais ? Je vais dire ni oui, ni non. J’avais espoir, oui. J’en ai toujours eu, car je ne baisse jamais les bras, mais là encore plus. Je me suis toujours tenu prêt. Là, c’était pour une grosse compétition, j’étais très attentif, surtout au vu de ma saison avec le Real Madrid (Sourire) ».

Les révélations de Benzema sur l’annonce de Deschamps

Mais comment a-t-il vécu son retour après tant de temps passé sur la touche ? À l’occasion d’un long entretien avec le quotidien sportif, le numéro 9 du Real Madrid n’a éludé aucun sujet et s’est bien entendu livré sur l’annonce de la liste de Didier Deschamps.« J’étais à la maison à Madrid. Mais depuis le matin, je recevais plein de messages ! Tout le monde attendait 20h20. La rumeur avait gonflé, c’était l’évènement de la journée. Et moi j’attendais comme tout le monde, devant la télé, et avec tous mes proches au téléphone, ma mère, mon père… Je ne vais pas vous mentir, c’est allé super vite. Ça a été un très gros sentiment de joie et de fierté. Très vite, j’ai repensé à tous ces moments où je n’avais jamais lâché. C’était un petit choc, ça faisait longtemps ! Au fond de moi, il y avait une énorme joie. J’ai fait un petit câlin à ma fille et après, tout de suite, tout le monde m’a appelé ». a confié Karim Benzema qui a cependant assuré ne pas avoir été prévenu au préalable par le sélectionneur de son imminent retour en Équipe de France. « À aucun moment. Jamais. On a parlé de beaucoup de choses, c’est une longue discussion entre hommes, qui restera entre nous. On s’est dit beaucoup de choses. On n’a pas parlé que football, on a parlé de tout : de la vie, la famille… Mais à aucun moment il ne m’a dit : « Tu seras à l’Euro ». La seule chose que je me suis dit après cette discussion, c’est qu’on avait fait un grand pas ensemble, et que c’était positif. Je me suis dit qu’il fallait que je continue à bosser dur, sans baisser les bras, en me fixant des objectifs toujours plus élevées. Et après, on voit ce qu’il se passe ».

Ses confidences sur son entretien avec Deschamps