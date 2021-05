Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps, discussion… Les révélations de Benzema sur son retour !

Publié le 25 mai 2021 à 10h00 par Th.B.

Ayant certes discuté en amont avec Didier Deschamps pour le rapprocher d’un retour en Équipe de France après cinq ans et demi d’absence, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a révélé qu’il n’avait pas entendu de la bouche du sélectionneur qu’il allait être rappelé chez les Bleus.

« Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui. (…) En faisant ce choix là, c’est pour le bien de l’équipe et que l’équipe est censée être meilleure avec Karim. Mais Giroud est là aussi ». Dans la foulée de l’annonce du retour de Karim Benzema en Équipe de France de la bouche de Didier Deschamps mardi dernier au moment de dévoiler les 26 joueurs retenus pour le prochain Euro par le sélectionneur, Deschamps a révélé s’être entretenu avec Benzema en amont de cette sélection. De quoi permettre à l’attaquant du Real Madrid de connaître avant tout le monde sa sélection ? Pas vraiment selon les propos du principal intéressé.

« Mais à aucun moment il ne m’a dit : « Tu seras à l’Euro »