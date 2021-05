Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va passer à l'action avec Karim Benzema !

Publié le 24 mai 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors qu’il arrive en fin de contrat en 2022, Karim Benzema pourrait continuer encore un peu plus avec le Real Madrid. Une prolongation de contrat serait à l’ordre du jour.

Karim Benzema est le joueur phare du Real Madrid depuis désormais trois saisons et le départ d’un certain Cristiano Ronaldo vers la Juventus. Désormais l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif madrilène, le Français, qui est arrivé à Madrid en 2009, est aussi l’un des meilleurs attaquants au monde. Ecarté depuis 2015 de l’Equipe de France, il a même été rappelé par Didier Deschamps pour l’Euro.

Karim Benzema bientôt prolongé par le Real Madrid ?