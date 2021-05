Foot - Real Madrid

Real Madrid : Michel Platini s'enflamme pour le grand retour de Karim Benzema !

Publié le 23 mai 2021 à 17h10 par La rédaction

Ancienne gloire du football français, Michel Platini s'est exprimé concernant le retour de Karim Benzema en Équipe de France.

C'est une information qui a pu surprendre la majorité des suiveurs de football mais pas que. Karim Benzema sera bien à l'Euro cet été. Cinq ans après son dernier passage en Bleus , Didier Deschamps a décidé de convoquer l'attaquant du Real Madrid pour la compétition à venir. Ancien très grand joueur de football dans les années 70-80, Michel Platini semble avoir accueilli la nouvelle de la meilleure des manières.

« Mbappé-Benzema, ça va être fantastique »