Real Madrid : Deschamps livre les dessous du retour de Karim Benzema !

Publié le 23 mai 2021 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 23 mai 2021 à 12h01

Après plusieurs années d'attente, Karim Benzema fera son retour en équipe de France. Un choix sur lequel Didier Deschamps s'est encore confié.

Cela faisait depuis 2015 que les supporters des Bleus attendaient cela. Pour l’Euro qui se déroulera entre juin et juillet prochain, Didier Deschamps a sélectionné Karim Benzema. L’affaire était loin d’être gagnée étant donné la grande histoire entre les deux hommes. Mais au final, ils ont fait table rase du passé et ont décidé d’avancer. Ainsi, l’attaquant du Real Madrid fera son retour en sélection le 2 juin à l’occasion d’un match amical entre la France et le Pays de Galles. Deschamps est d’ailleurs revenu sur les raisons de sa décision.

« Si cela ne s’est pas fait avant, c’est que les conditions n’étaient pas réunies. Là, elles étaient réunies »