Real Madrid : Après Macron, Maracineanu valide le retour de Karim Benzema !

Publié le 20 mai 2021 à 21h30 par La rédaction

Suite au choix de Didier Deschamps de rappeler Karim Benzema en équipe de France, de nombreux politiques se sont exprimés sur le sujet. Et après Emmanuel Macron notamment, c'est Roxana Maracineanu, ministre des Sports, qui a réagi.

L'affaire qui concerne Karim Benzema dépasse de très loin les limites du football. Le problème n'a jamais été sur le terrain mais plutôt en dehors. Toujours critiqué par plusieurs personnalités du monde de la politique, l'attaquant du Real Madrid est tout de même de retour en Équipe de France et participera à l'Euro qui débutera en juin prochain. Si cela ne ravi pas tout le monde, dans la sphère politique, on se range tout de même derrière le choix de Didier Deschamps. Après Emmanuel Macron, c'est Roxana Maracineanu qui a validé ce retour de Benzema.

Les mots forts de la ministre des Sports