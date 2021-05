Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Les explications de Gareth Bale sur son calvaire à Madrid !

Publié le 23 mai 2021 à 14h30 par T.M.

Transféré au Real Madrid en 2013 pour un prix astronomique de 100M€, Gareth Bale n’a pas connu que des bons moments au sein de la Casa Blanca. Un calvaire sur lequel il est d’ailleurs revenu.

De la BBC, il ne reste aujourd’hui que Karim Benzema au Real Madrid. Tandis que Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus, Gareth Bale n’est lui plus en odeur de sainteté au sein de la Casa Blanca, où il est pourtant sous contrat jusqu’en 2022. En effet, pour le Gallois, l’aventure madrilène a tourné au cauchemar, notamment à cause de l’accumulation de polémiques et d’une relation tendue avec Zinedine Zidane. Recruté à prix d’or par le Real Madrid, Bale n’a ainsi pas forcément été la star attendu par les Merengue. Et face à toute cette situation, le joueur de 31 ans a dû s’exiler pour retrouver le sourire. Cette saison, il a ainsi été prêté à Tottenham, son ancien club, et visiblement, on ne devrait plus le revoir sous le maillot du Real Madrid, qui ne compte clairement pas sur lui pour l’avenir.

« A Madrid, ils attendent de toi que tu sois un Galactique »