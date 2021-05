Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema annonce la couleur à Mbappé et Griezmann !

Publié le 25 mai 2021 à 13h00 par Th.B.

Karim Benzema est de retour dans une Équipe de France qui tourne à plein régime ces dernières années, en témoignent ses résultats en compétition officielle. L’occasion pour le buteur du Real Madrid de mettre les choses au clair sur son futur statut chez les Bleus et par rapport aux deux stars offensives du groupe, à savoir Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Le 8 octobre 2015 lors d’une rencontre face à l’Arménie, Karim Benzema disputait son ultime match en Équipe de France avant d’être écarté de la sélection. À l’époque, Antoine Griezmann faisait déjà partie du groupe du sélectionneur Didier Deschamps, mais pas Kylian Mbappé qui a pointé le bout de son nez en 2017. Depuis, les deux hommes ont joué un rôle primordial dans le sacre des Bleus au Mondial de 2018 en Russie. De son côté, Benzema accumulait les succès avec le Real Madrid. Et alors qu’il va effectuer son grand retour pour l’Euro, l’attaquant du Real Madrid s’est dit prêt à s’adapter à l’attaque flamboyante de l’Équipe de France et à Mbappé et Griezmann tout en assurant ne pas vouloir prendre la place de ceux qui sont déjà là.

« Je ne viens pas en équipe de France pour faire de l’ombre à Untel ou pour prendre la place à quiconque »