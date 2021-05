Foot - Real Madrid

Real Madrid : Varane s’enflamme sur le retour de Karim Benzema !

Publié le 27 mai 2021 à 23h30 par La rédaction

Appelé à la surprise générale par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, Karim Benzema a bien pris ses marques à Clairefontaine . Raphaël Varane, son coéquipier de longue date au Real Madrid, s’est exprimé sur le retour du numéro 9 madrilène en sélection et n’a pas caché son enthousiasme.

De retour en équipe de France, Karim Benzema est arrivé comme ses coéquipiers, ce mercredi à Clairefontaine. Près de six ans après sa dernière sélection, tout semble être rentré dans l’ordre entre Didier Deschamps et le Madrilène. Une bonne nouvelle donc pour les Bleus , qui vont aborder l’Euro dans le costume de favori et de champion du monde en titre. Après que Noël Le Graët ait évoqué le retour de Karim Benzema chez les Bleus , c’est au tour de son coéquipier à Madrid et ami, Raphaël Varane, de s’exprimer sur le sujet.

« Karim, une de ses plus grandes qualités c'est de jouer avec les autres »