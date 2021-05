Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le Graët lâche ses vérités sur le retour de Karim Benzema !

Publié le 27 mai 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët s'est exprimé sur le grand retour de Karim Benzema et sur sa relation avec Didier Deschamps.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Près de six ans après sa dernière sélection en équipe de France, Karim Benzema va faire son grand retour chez les Bleus . Auteur de 23 buts en Liga cette saison, l’attaquant du Real Madrid figure sur la liste de Didier Deschamps pour disputer l’Euro. Une convocation surprise qui a étonné de nombreux observateurs. En effet, pour justifier sa mise à l’écart, le joueur n’avait pas hésité à dire que le sélectionneur « avait cédé à une partie raciste de la France » dans un entretien à Marca en 2016. Une sortie lourde de conséquences pour Didier Deschamps, qui avait vu sa maison en Bretagne être taguée du mot « raciste ». Le champion du monde 1998 était revenu sur cet épisode en janvier dernier lors d'un entretien à RTL : « C’est une trace... Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille ». Mais la hache de guerre a depuis été enterrée comme l’a confié Benzema dans un entretien à L’Equipe : « Il l'a expliqué lui-même, on s'est parlé, c'est clair. On a beaucoup discuté et on s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication, avec des mots importants. Aujourd'hui, je suis à nouveau sélectionné en équipe de France, donc c'est que la discussion s'est bien passée...C'était vraiment un moment tranquille, explique Karim Benzema. On ne s'était plus vus depuis ma dernière sélection, en 2015... Ça nous a fait du bien de discuter, d'échanger et de voir qu'on avait beaucoup de choses à se dire. »

« Didier pense au retour de Benzema depuis six mois »