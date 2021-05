Foot - Real Madrid

Real Madrid : Avant de retrouver les Bleus, Benzema évoque une discussion avec… Giroud !

Publié le 25 mai 2021 à 19h00 par Th.B.

Alors que la comparaison de la Formule 1 et du kart reste toujours dans les mémoires, le retour de Karim Benzema en Équipe de France aurait pu créer des tensions avec Olivier Giroud. Mais tout aurait été mis à plat entre les deux joueurs à en croire l’attaquant du Real Madrid.

Depuis qu’il a été écarté de l’Équipe de France à la fin de l’année 2015, Karim Benzema s’est souvent vu comparer à Olivier Giroud par ses partisans et par certaines personnalités sur les réseaux sociaux. De quoi mettre de l’huile sur le feu jusqu’à un live Instagram en 2020 au cours duquel Benzema expliquait vouloir mettre un terme au débat en expliquant qu’on ne met pas dans la même cour une Formule 1 et un kart. Depuis, les deux hommes se sont croisés avec le Real Madrid et Chelsea lors de la demi-finale de Ligue des champions, l’occasion de discuter et de dissiper tout malentendu.

« On a parlé, tranquille, c’était bon esprit »