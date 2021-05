Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps en rajoute une couche sur Karim Benzema !

Publié le 26 mai 2021 à 17h00 par T.M.

Rappelé en équipe de France, Karim Benzema a retrouvé Clairefontaine ce mercredi. Et forcément, de passage en conférence de presse, Didier Deschamps n’a pas échappé aux questions sur le buteur du Real Madrid.

Depuis un peu plus d’une semaine désormais, tout le monde ne parle que du retour de Karim Benzema en équipe de France. Après une explication avec Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid a été rappelé en sélection pour disputer l’Euro. Et ce mercredi, toutes les caméras étaient braquées du côté de Clairefontaine où les Bleus étaient attendus pour commencer le stage de préparation. Benzema a ainsi fait son retour au château après plus de 5 ans d’absence. Et forcément, à l’occasion de la conférence de presse de Deschamps, les question tournaient encore et toujours autour du numéro 19 des Bleus.

« Il est heureux d’être là »