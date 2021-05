Foot - Real Madrid

Real Madrid : Equipe de France, Deschamps… Karim Benzema envoie des messages forts !

Publié le 30 mai 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 30 mai 2021 à 17h34

Alors qu’il a effectué son grand retour en sélection, Karim Benzema a tenu à afficher toute sa fierté en conférence de presse ce dimanche, tout en refusant d’en dire davantage sur ses conversations avec Didier Deschamps.

Cinq ans plus tard, Karim Benzema effectue enfin son grand retour en Equipe de France ! Mis de côté par Didier Deschamps pendant des années, chose qui suscitait de nombreux débats parmi les observateurs, l’attaquant du Real Madrid est présent dans la liste des 26 joueurs tricolores pour l’Euro. Cette nouvelle a eu de quoi ravir de nombreux supporters de la sélection française, eux qui sont impatients de voir les qualités de Karim Benzema être associées à celles de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann sur le front de l’attaque française.

« Super content d'être là »

Et de son côté, Karim Benzema ne boude pas non plus son plaisir. En effet, présent en conférence de presse ce dimanche, celui qui portera le numéro 19 avec les Bleus a affiché toute sa joie de faire à nouveau partie de l’Equipe de France. « Stressé, non ! Super content d'être là, de revenir en équipe de France, ça se passe bien. l'adaptation est parfaite, il y a du beau jeu sur le terrain, comme j'aime. j'ai fait connaissance des autres joueurs, j'espère que ça va continuer. Je suis pressé de commencer un match. (...) On sent un groupe posé, c'est quand même un groupe qui a été champion du monde, on sent que ce sont des gagnants. je viens de débuter les entraînements, le niveau est très, très haut. Je m'entends bien avec tout le monde. Au début, j'étais un peu plus avec Varane mais je connaissais pas mal de joueurs, ça se passe très bien », a confié le buteur de 33 ans.

« Je n'ai jamais arrêté d'y croire »

Karim Benzema ne s’est pas arrêté en si bon chemin, et a ensuite tenu à mettre les choses au clair au sujet des cinq années où il fut banni de la sélection tricolore, entre temps sacré championne du monde en Russie en juillet 2018. « Quand on n'est pas en sélection, on est déçu. Ce qui m'a le plus déçu, c'est de ne pas avoir fait partie de l'Euro, de ne pas avoir participé à la Coupe du monde. Je me suis remis en question. (…) J'ai envie de dire que ce qu'il s'est passé est passé. Il y a toujours des regrets, mais on ne peut pas faire marche arrière. Ce qui m'importe le plus, c'est ce qu'on fait sur le terrain de foot, je suis concentré au max sur ce que je peux apporter à cette équipe. C'est ce que j'ai dans ma tête comme ambition. (…) Je n'ai jamais arrêté d'y croire, je n'ai jamais baissé les bras, sinon je ne serais pas ici. J'ai été très déçu, c'était dur moralement. Il y a eu beaucoup d'obstacles, ça fait partie de ma carrière, je me suis toujours battu, et c'est ce qu'il faut pour espérer revenir. Je suis récompensé. Si j’en ai voulu à la France et aux Français ? Si on n'est pas pris, il faut s'en prendre qu'à soi-même, regarder ce qu'on doit faire, ce que je dois changer pour revenir », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par RMC Sport .

« Merci Didier »