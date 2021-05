Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema s'enflamme pour son grand retour en Équipe de France !

Publié le 30 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Privé d'Équipe de France durant cinq ans, Karim Benzema a de nouveau été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro cet été. L'attaquant du Real Madrid s'est exprimé sur son retour en conférence de presse.

Mis à l'écart de la sélection nationale depuis cinq ans, Karim Benzema va faire son grand retour avec les Bleus pour l'Euro qui aura lieu cet été. L'attaquant du Real Madrid avait donc raté l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 remportée par l'Equipe de France en Russie. Mais cette fois, Didier Deschamps a décidé de lui redonner une chance à la suite de ses très bonnes performances en club.

Benzema heureux d'être de retour !