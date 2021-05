Foot - LOSC

LOSC : Les confidences de José Fonte sur Mbappé et le titre !

Publié le 24 mai 2021 à 23h40 par La rédaction

Récent champion de France avec le LOSC, José Fonte, le capitaine de l'équipe, s'est exprimé concernant le message maladroit qu'avait émis Kylian Mbappé après la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier.