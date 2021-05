Foot - Équipe de France

Équipe de France : Paul Pogba déclare sa flamme à Didier Deschamps !

Publié le 17 mai 2021 à 23h50 par La rédaction

Interrogé sur beIN Sports au sujet de sa relation avec Didier Deschamps, Paul Pogba a répondu de manière très franche concernant son sélectionneur.