LOSC : Les mots forts de Galtier après le nul face à Saint-Etienne !

Publié le 16 mai 2021 à 23h50 par La rédaction

Tenus en échec ce dimanche contre Saint-Etienne, les Lillois ont grillé leur seul joker dans cette course au titre qui fait rage avec le PSG. De son côté, Christophe Galtier se dit prêt à disputer une finale contre Angers la semaine prochaine lors de la dernière journée de championnat.