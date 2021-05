Foot - PSG

PSG : L'hommage de Nasser Al-Khelaïfi au LOSC !

Publié le 23 mai 2021 à 23h50 par La rédaction

La victoire à Brest ce dimanche n'a pas suffit au PSG pour remporter un nouveau titre de champion de France. En effet, c'est le LOSC qui a été sacré, et Nasser Al-Khelaïfi a tenu à féliciter le club ayant détrôné le sien.