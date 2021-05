Foot - PSG

PSG : Neymar félicite Suarez pour son titre de champion d'Espagne !

Publié le 22 mai 2021 à 22h55 par La rédaction

Après plusieurs saisons passées ensemble à Barcelone, Luis Suarez et Neymar se sont inéluctablement rapprochés. Le Brésilien a profité du sacre de l'Atletico de Madrid en Liga pour congratuler son ex-coéquipier sur les réseaux sociaux.