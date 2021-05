Foot - OM

OM : Dimitri Payet envoie un message fort sur Jorge Sampaoli !

Publié le 23 mai 2021 à 18h45 par La rédaction

Alors que l’OM joue ce dimanche le dernier match de sa saison, Dimitri Payet en a lui profité pour s’exprimer sur l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille, et la confiance que le coach chilien lui a apportée.

À 34 ans, Dimitri Payet termine la saison sur les chapeaux de roue avec l’OM. Et cela coïncide notamment avec l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille. Le coach chilien semble avoir redonné un nouvel élan à son groupe, mais aussi à sa star Dimitri Payet. Le Réunionnais, qui a récemment exprimé son envie d’investir dans l'OM même après sa retraite, s’est retrouvé depuis que Jorge Sampaoli est sur le banc olympien. Avant le dernier match de la saison ce dimanche, Dimitri Payet n’a donc pas hésité à remercier son coach.

« J’essaie de faire en sorte de lui rendre cette confiance »