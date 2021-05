Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Griezmann refroidi par le retour de Karim Benzema ?

Publié le 26 mai 2021 à 19h00 par Th.B.

Alors que la plupart des cadres de l’Équipe de France auraient validé le retour de l’attaquant vedette du Real Madrid, Karim Benzema, Antoine Griezmann ne serait pas « enthousiasmé » par cette nouvelle à en croire Sébastien Tarrago.

À l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe mardi, Karim Benzema avait révélé que son retour était attendu par la plupart des joueurs en Équipe de France et tient cette information de son coéquipier au Real Madrid, à savoir Raphaël Varane. « J’ai la chance de jouer avec Raphaël Varane à Madrid et il m’a dit que tout le monde m’attendait, que tout le monde était content. Je n’ai aucune appréhension sur mon intégration, je suis sûr que ça va super bien se passer » . Parmi les personnalités des Bleus à avoir validé le retour de Benzema, il y a notamment Kylian Mbappé et Steve Mandanda qui ont pour leur part publiquement validé ce choix via les réseaux sociaux et en conférence de presse.

Griezmann pas emballé par le retour de Benzema ?