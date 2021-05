Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 50M€ pour cet été ?

Foot - Mercato - PSG

Pour renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo penserait à recruter Fabian Ruiz lors du prochain mercato estival. Alors qu'elle serait prête à vendre son numéro 8, la direction du Napoli exigerait une somme proche de 50M€ pour son transfert.

Malgré les arrivées d'Ander Herrera, d'Idrissa Gueye, de Danilo Pereira et de Rafinha lors des dernières fenêtres de transferts, Leonardo voudrait toujours apporter du sang neuf à l'entre jeu du PSG. Dans cette optique, le directeur sportif parisien garderait un oeil sur Fabian Ruiz et pourrait tenter de le recruter lors du prochain mercato estival selon les dernières informations de Calciomercato.com . Alors qu'il ne dirait pas « non » à une vente de son milieu de terrain cet été, le Napoli aurait déjà fixé son prix.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , le PSG serait bel et bien sur les traces de Fabian Ruiz en vue de de la prochaine fenêtre de transferts. De son côté, Naples ne serait pas contre un départ de son milieu de terrain, mais pas à n'importe quel prix. A en croire le journaliste italien, les Azzurri seraient prêt à vendre Fabian Ruiz en cas d'offre d'environ 50M€. Reste à savoir si Leonardo, le directeur sportif du PSG, est disposé a lâcher une telle somme pour le numéro 8 du Napoli.

