Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti justifie son retour !

Publié le 1 juin 2021 à 20h00 par La rédaction

Six ans après son départ, Carlo Ancelotti revient sur le banc du Real Madrid. Alors qu’il quitte Everton, il est revenu sur les motivations de son départ.

Quelques jours à peine après le départ de Zinédine Zidane, le Real Madrid a donc trouvé son nouvel entraîneur. Ce dernier connaît bien la Casa Bianca car il s’agit de Carlo Ancelotti, qui est déjà passé sur le banc du club madrilène entre 2013 et 2015. Le coach italien, qui avait décroché la 10e Ligue des champions de l’histoire du Real Madrid en 2014, quitte donc le club d’Everton, où il avait été nommé en 2019.

Six ans après, Ancelotti revient à Madrid