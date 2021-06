Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Ancelotti de retour au Real Madrid !

Publié le 1 juin 2021 à 19h04 par La rédaction mis à jour le 1 juin 2021 à 19h05

Ça y est, le Real Madrid tient le successeur de Zinedine Zidane et c’est Carlo Ancelotti qui fait son retour chez les Merengue.

Alors que Zinedine Zidane avait encore un an de contrat, il a préféré s’en aller. Ces derniers jours, Florentino Pérez s'était alors mis en quête d’un nouvel entraîneur pour le Real Madrid. Et alors que de nombreux noms ont été cités, le verdict est tombé ce mardi. Et finalement, c’est Carlo Ancelotti qui sera désormais sur le banc du Real Madrid et ce pour les 3 prochaines saisons. Alors que l’Italien officiait dernièrement à Everton, il va donc faire son retour au sein de la Casa Blanca, où il était en poste entre 2013 et 2015.