Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un candidat inattendu se positionne pour la succession de Zidane !

Publié le 1 juin 2021 à 13h00 par B.C.

Avec le départ acté de Zinedine Zidane, le Real Madrid est à la recherche d’un nouvel entraîneur et dispose déjà de plusieurs pistes. Mais ce lundi soir, Florentino Pérez a reçu la candidature d’un prétendant pour le moins inattendu.

Après une saison compliquée, Zinedine Zidane a pris la décision de quitter le Real Madrid à une année de la fin de son contrat. « Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne me donne plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme », s’est justifié le Français dans une lettre publiée par AS ce lundi. Florentino Pérez est donc à la recherche d’un nouvel entraîneur et multiplie les pistes pour parvenir à ses fins. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Antonio Conte est en bonne place sur la short-list des Merengue , où figureraient également les noms de Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti, Raúl et même Christophe Galtier si l’on en croit le média Onda Cero . Et ce lundi soir, un nouvel entraîneur s’est positionné pour prendre la succession de Zinedine Zidane.

« Florentino Pérez peut compter sur moi quand il veut »